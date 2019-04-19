Пожар в Нотр-Дам де Пари: во Франции опасаются, что часть собора обвалится

Министр подчеркнул, что эксперты нашли три уязвимые точки в Соборе Парижской Богоматери.

Во Франции заявили, что после пожара в Соборе Парижской Богоматери сохраняется угроза обрушения трех элементов собора.

Об этом рассказал министр культуры Франции Франк Риестер, передает Le Figaro.

Министр подчеркнул, что эксперты нашли три уязвимые точки.

Первая расположена в северном трансепте собора - треугольный элемент длиной около 15 метров, который пересекает фасад, больше не поддерживается балками крыши. Предполагается, что в случае падения такой элемент может разрушить большую часть северного фасада.

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Кроме этого проблемы есть с западным фронтоном между двумя колокольнями, так как в результате пожара обрушились перекрытия, на которые он опирался.

Третьим проблемным элементом является угол южной колокольни, который деформировался в результате нагрева.

Как сообщал УНИАН, пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля, полностью потушить собор удалось лишь к утру вторника. В результате пожара рухнул шпиль и кровля собора, сильно пострадал и интерьер.

Пожарным удалось спасти главные предметы искусства и религиозные артефакты, хранившиеся внутри Нотр-Дама, в том числе терновый венец Иисуса Христа, и тунику, которая, по преданию, была на Людовике IX, когда он привез венец в Париж.

Чудом, как пишет французская пресса, уцелели знаменитые огромные витражные окна. Не пострадали от огня и статуи 12 апостолов, которые были вывезены из собора после ликвидации пожара. Уцелел в огне и главный орган собора. Не получили повреждений и прославленные Виктором Гюго колокола. Как сообщается, была опасность, что деревянная крыша во время обрушения повредит каменный свод собора. Это могло привести к уничтожению всего здания. Тем не менее своды здания остались целыми. Они частично удержали на себе обломки горящих конструкций, предотвратив падение в неф собора.

Вскоре после пожара многие предприниматели и меценаты изъявили желание профинансировать реставрацию. Среди них были французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая производителем люксовых товаров LVMH.