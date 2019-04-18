Последствия пожара в Нотр-Даме показали из космоса (фото)

В посте отмечается, что снимок сделала PlanetLabs - американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли.

Первый снимок разрушенного пожаром собора Парижской Богоматери опубликован в сети.

Его выложили в Twitter-аккаунте космической программы ЕС по мониторингу Земли Copernicus.

В посте отмечается, что снимок сделала PlanetLabs - американская компания-оператор спутников дистанционного зондирования Земли.

🔴Breaking: our colleagues from @planetlabs, one of the Copernicus Contributing Missions, have kindly supplied us with what we believe to be the 1st available satellite image of #NotreDame after the fire

Respect & admiration for @PompiersParis

Below: earlier image for comparison pic.twitter.com/Er69G6U8d6 — Copernicus EU (@CopernicusEU) 17 апреля 2019 г.

Как сообщал УНИАН, пожар в Нотр-Даме начался вечером 15 апреля, полностью потушить собор удалось лишь к утру вторника. В результате пожара рухнул шпиль и кровля собора, сильно пострадал и интерьер.

Пожарным удалось спасти главные предметы искусства и религиозные артефакты, хранившиеся внутри Нотр-Дама, в том числе терновый венец Иисуса Христа, и тунику, которая, по преданию, была на Людовике IX, когда он привез венец в Париж.

Чудом, как пишет французская пресса, уцелели знаменитые огромные витражные окна. Не пострадали от огня и статуи 12 апостолов, которые были вывезены из собора после ликвидации пожара. Уцелел в огне и главный орган собора. Не получили повреждений и прославленные Виктором Гюго колокола. Как сообщается, была опасность, что деревянная крыша во время обрушения повредит каменный свод собора. Это могло привести к уничтожению всего здания. Тем не менее своды здания остались целыми. Они частично удержали на себе обломки горящих конструкций, предотвратив падение в неф собора.

Вскоре после пожара многие предприниматели и меценаты изъявили желание профинансировать реставрацию. Среди них были французский миллиардер Франсуа-Анри Пино, семья основателей косметической компании L'Oreal Беттанкур и семья Арно, владеющая производителем люксовых товаров LVMH.