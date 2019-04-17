Бывший президент Перу покончил с собой при аресте (видео)

После попытки суицида Гарсия трижды пережил остановку сердца, но каждый раз был реанимирован бригадой медиков, боровшихся за его жизнь.

Бывший президент Перу скончался в больнице после попытки суицида. Алана Гарсию пытались задержать в его доме полицейские по подозрению в получении взяток от бразильской строительной компании Odebrecht. Сам Гарсия обвинения ранее отрицал.

Читайте такжеВ Перу 15 человек завалило стеной во время свадебной церемонии (фото)

Полиция пришла в дом Гарсии в среду, тот попросил дать ему время на звонок адвокату и заперся в одной из комнат, передает Би-би-си. Чуть позже полицейские обнаружили Гарсию с ранением головы. Экс-президента экстренно доставили в больницу.

После попытки суицида Гарсия трижды пережил остановку сердца, но каждый раз был реанимирован бригадой медиков, боровшихся за его жизнь, рассказала министр здравоохранения Перу Зулема Томас.

По мнению следователей, Алан Гарсия, занимая пост президента во второй раз, с 2006 по 2011 годы, получал взятки от бразильской строительной компании Odebrecht в связи с ее участием в проекте строительства линии метро в перуанской столице - Лиме.

Представители компании уже признали, что начиная с 2004 года они выплачивали взятки перуанским чиновникам разного ранга на общую сумму более $30 млн.

Бразильский строительный гигант принимал участие в ряде крупных инфраструктурных проектов во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2014 года и Олимпийским играм 2016 года, а также многих других.

Оказавшись в центре антикоррупционного расследования, представители компании вынуждены были признаться, что компания регулярно дает взятки местным чиновникам более чем в половине стран Латинской Америки, а также в Анголе и Мозамбике.

По мнению следователей, Odebrecht подкупал чиновников и политиков в обмен на выгодные строительные контракты.

В результате скандала в сфере внимания правоохранительных органов оказались видные политики в разных странах Латинской Америки.

Четыре бывших президента Перу, управлявших страной в последние годы, оказались под следствием по обвинению в коррупции, а пятый - Альберто Фухимори - уже отбывает тюремный срок в связи с коррупцией и нарушением прав человека.

Не избежали обвинений в связи со взятками от Odebrecht и представители оппозиции: ее лидер Кейко Фухимори также находится в предварительном заключении по обвинению в получении взятки в размере $1,2 млн.