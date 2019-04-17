Business Insider: Влиятельная «принцесса» КНДР в конфликте с ее братом Ким Чен Ыном

Самую влиятельную женщину Северной Кореи исключили из рядов могущественной верхушки правящей партии.

Ким Йо Йон – сестра диктатора КНДР Ким Чен Ына — возможно была выброшена из правящей верхушки в стране. Поскольку она потеряла свое место в политбюро «Рабочей партии Кореи». Вероятно, она упала в немилость своего могущественного брата.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что Ким Йо Йон считалась самой могущественной женщиной в Северной Корее. Однако, ее имя исчезло из списка членов политбюро партии. Этот орган принимает все решения в стране. Кроме того, сестра диктатора не появилась на событиях самого высокого уровня во время важных партийных собраний, которые прошли на прошлой неделе.

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Обстоятельства ее исключения из политбюро не известны. Впрочем, Ким Йо Йон все же видели на некоторых партийных встречах, на сессии Верховной народной ассамблеи. Также она фигурирует на фотографиях с «новоизбранными членами партии и главных государственных органов». Это может указывать на то, что она все же не потеряла свое положение полностью. Ким Ин Йон стала известной в 2017 году, когда ее назначили главой департамента пропаганды «Рабочей партии Кореи». Тогда же она стала членом политбюро.

Ее часто называют «принцессой» Северной Кореи. Это прозвище еще в детстве дал ей отец – бывший диктатор КНДР Ким Чен Ир. Она сопровождала своего брата Ким Чен Ына на многих международных событиях включительно с зимними Олимпийскими играми в 2018 году, где она сидела рядом с вице-президентом США Майком Пенсом. Также она ездила с братом на встречу с президентом Дональдом Трампом в феврале.

Пока не известно, будет ли она сопровождать Ким Чен Ына в первой поездке в Россию и во время встречи с Владимиром Путиным. Диктатор КНДР может начать путь в Москву уже на следующей неделе.