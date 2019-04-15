Лидер КНДР на следующей неделе может встретиться с Путиным - СМИ

Саммит РФ - КНДР состоится, скорее всего, во Владивостоке.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на следующей неделе может посетить российский Дальний Восток для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на свои источники в Москве, передает Европейская правда.

"Российский президент Владимир Путин, как ожидается, посетит дальневосточный регион в районе 24 апреля. Достаточно высоки шансы того, что примерно в это время состоится саммит России и Северной Кореи", - сказал источник.

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По его данным, саммит РФ - КНДР состоится, скорее всего, во Владивостоке.

Yonhap указывает, что президент РФ Владимир Путин 26-27 апреля примет участие в форуме "Один пояс - один путь" в Китае. Источник агентства считает, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или после этого мероприятия.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон 19-25 марта посетил Москву и Владивосток. По данным агентства, поездка помощника лидера КНДР связана с подготовкой визита Ким Чен Ына в РФ.

Напомним, 12 апреля лидер Северной Кореи Ким Чен Ын переизбран председателем Государственного совета страны. Главой кабинета министров стал Ким Чжэ Рен вместо Пак Пон Чжу.