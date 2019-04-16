На Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар (видео)

Возгорание началось на охранном пункте, пожарным удалось быстро справиться с огнем.

Вечером в понедельник, 15 апреля, на охранном пункте на Храмовой горе в Иерусалиме вспыхнул пожар.

Об этом сообщают израильские СМИ.

Сотрудники службы пожарной охраны нейтрализовали очаг возгорания. В результате инцидента никто не пострадал.

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На данный момент причина возгорания неизвестна. Ведется расследование обстоятельств возникновения пожара.

Храмовая гора – это обнесенная высокими стенами площадь, которая расположена с восточной стороны Старого города Иерусалима. Считается наиболее священным местом для иудаизма и третьим по святости для ислама. На территории Храмовой горы располагался первый, а после и второй иерусалимский храм. Здесь же, согласно еврейской традиции, в будущем будет стоять третий храм.

В настоящее время на территории Храмовой горы расположены мусульманские культовые сооружения – мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.

حريق داخل المسجد الأقصى !

النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد . pic.twitter.com/oYEbPLXjiL — منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) April 15, 2019

طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 15, 2019

Как сообщал УНИАН, в пятницу вечером вспыхнул пожар в Соборе Парижской Богоматери. В результате пожара обвалился его шпиль. Структуру здания Нотр-Дам де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня.