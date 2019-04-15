Пожарные не уверены, что Нотр-Дам удастся спасти: "следующие полтора часа станут решающими"

В данный момент борьбу с огнем ведут около 400 пожарных.

Собор Парижской Богоматери может быть окончательно уничтожен огнем, несмотря на все усилия спасателей.

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Как сообщает Associated Press, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Франции. В данный момент с огнем ведут борьбу около 400 пожарных.

Как сообщает CNN, французские спасатели констатировали, что "ближайшие полтора часа" (по состоянию приблизительно на 23:20 по Киеву) станут для Собора решающими.

Руководитель парижских пожарников Жан-Клод Галле (Jean-Claude Gallet) рассказал, что существует риск падения колокола собора. Это приведет к разрушению всей башни.

"Там пожарные внутри, и снаружи. Следующие полтора часа станут решающими", - отметил он.