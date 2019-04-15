Пожарные пытаются спасти Собор Парижской Богоматери: онлайн-трансляция

Огонь нанес зданию колоссальный ущерб, возникла опасность его полного разрушения.

Легендарный Собор Парижской Богоматери все еще охвачен огнем. На месте работают спасатели.

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Прямую трансляцию с места событий ведет BBC. Она доступна на Youtube.

Огонь уже нанес зданию колоссальный ущерб, возникла опасность его полного разрушения.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль. На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.