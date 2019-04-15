Пожарные пытаются спасти Собор Парижской Богоматери: онлайн-трансляция
23:03, 15 апреля 2019Мир
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Огонь нанес зданию колоссальный ущерб, возникла опасность его полного разрушения.
/ REUTERS
Легендарный Собор Парижской Богоматери все еще охвачен огнем. На месте работают спасатели.
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Прямую трансляцию с места событий ведет BBC. Она доступна на Youtube.
Огонь уже нанес зданию колоссальный ущерб, возникла опасность его полного разрушения.
Ранее сообщалось, что в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль. На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.
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