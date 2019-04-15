Нотр-Дам де Пари грозит полное разрушение – представитель собора

В соборе больше не осталось несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке.

Одному из самых знаменитых соборов в мире - Нотр-Дам де Пари, также известному как Собор Парижской Богоматери, в котором вечером 15 апреля произошел масштабный пожар, грозит полное разрушение.

Об этом сообщил представитель собора Андре Фино, передает Le Monde.

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«Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой была построена в XIX веке, а другая — в XIII веке, больше не осталось», - отметил он.

По словам Фино, сохранность основания собора находится под большой угрозой.

Отмечается, что пожар охватил новые уровни здания и приближается к смотровой площадке. Также произошло полное обрушение крыши собора. На месте события работают несколько сотен пожарных.

Как сообщал УНИАН, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери обвалился его шпиль. На месте работают экстренные службы. О причинах пожара пока не сообщается.