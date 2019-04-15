Турция не верит, что США накажут ее санкциями за покупку С-400 у России

В Анкаре уверяют, что американские санкции могут касаться лишь врагов Вашингтона, а не его союзников.

Решение Турции купить российские системы противовоздушной обороны С-400 не должны привести к введению санкций США против Анкары, потому что она не враг Вашингтона. Турецкая сторона остается приверженной к НАТО.

Как пишет Reuters, в этом заверил министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления на американо-турецкой конференции в столице США. Издание отмечает, что Анкара сменила свой тон на примирительный и предлагает решить конфликт из-за российских С-400 через диалог.

Читайте такжеСША поставили жесткий ультиматум Турции из-за российских С-400

«Турция точно не враг США», - сказал Акар, добавив, что именно поэтому закупка российских систем ПВО не должна рассматриваться через призму американских санкций, разработанных именно против врагов.

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе сказал, что Вашингтон уведомил Анкару о возможности наказания за покупку С-400, согласно закону под названием «Противостояние против американских врагов с помощью санкций» (CATSAA).

«Это решение о закупке не изменяет турецкий курс. Я хотел бы повторить, что обязательства Турции перед НАТО не изменились», - пояснил Акар.