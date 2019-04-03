Вице-президент США призвал Турцию выбрать между НАТО и российскими С-400

США призывают Турцию отказаться от покупки российских систем С-400.

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Об этом американский чиновник заявил на мероприятии Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает РБК со ссылкой на Reuterts.

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"Турция должна сделать выбор: хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном в истории военном альянсе или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс?", - заявил Пенс.

Напомним, соглашение о покупке российских комплексов С-400 было подписано в Анкаре в декабре 2017 года. Речь идет о покупке двух комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Также сторонам удалось договориться о технологическом сотрудничестве с прицелом на создание в Турции собственного производства. С тех пор в руководстве НАТО неоднократно выражали озабоченность в связи с несовместимостью С-400 с системами альянса. В Анкаре объяснили решение о покупке спешкой и выразили готовность также купить американские комплексы Patriot, но не вместо, а вместе с российскими системами, поставки которых должны начаться летом 2019 года.