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Вице-президент США призвал Турцию выбрать между НАТО и российскими С-400

22:11, 03 апреля 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Вице-президент США Майк Пенс предостерег Турцию от покупки российской противоракетной системы С-400, призвав ее выбрать между партнерством с НАТО и этой сделкой.

Об этом американский чиновник заявил на мероприятии Североатлантического альянса в Вашингтоне, передает РБК со ссылкой на Reuterts.

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"Турция должна сделать выбор: хочет ли она оставаться важным партнером в самом успешном в истории военном альянсе или хочет рисковать безопасностью этого партнерства, принимая такие безрассудные решения, которые подрывают наш альянс?", - заявил Пенс.

Напомним, соглашение о покупке российских комплексов С-400 было подписано в Анкаре в декабре 2017 года. Речь идет о покупке двух комплексов, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Также сторонам удалось договориться о технологическом сотрудничестве с прицелом на создание в Турции собственного производства. С тех пор в руководстве НАТО неоднократно выражали озабоченность в связи с несовместимостью С-400 с системами альянса. В Анкаре объяснили решение о покупке спешкой и выразили готовность также купить американские комплексы Patriot, но не вместо, а вместе с российскими системами, поставки которых должны начаться летом 2019 года.

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