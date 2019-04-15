Washington Post: Россия «обрабатывает» немецких правых, а Германии плевать

Агрессивный Кремль все больше пытается влиять на ФРГ, и немцам время изменить отношение к обороне и стратегии.

На самом деле отношения между правительством России и немецкими правыми радикалами из «Альтернативы для Германии» (AfD) никогда не были тайными. В прошлом году, когда Берлин выдворил группу российских шпионов, лидер AfD Александер Гауланд протестовал: «Германия может позволить троллям втянуть себя в новую Холодную войну», - говорил он.

Во время недавних выборов в Германии российские государственные СМИ открыто поддерживали AfD. Пророссийские страницы в социальных сетях: настоящие и автоматизированные, — повторяли риторику партии против иммиграции и ЕС. Вместе с тем в недавнем расследовании BBC, немецкого телевидения, итальянской газеты и журнала Der Spiegel относительно контактов между Москвой и немецкими националистами есть нечто новое. Об этом на страницах Washington Post пишет публицист Энн Эпплбаум.

Читайте такжеSüddeutsche Zeitung: Немецкие следователи нашли связь экс-работника АдГ с терактом в Украине

Как и его однопартийцы, депутат Бундестага Маркус Фронмайер выступал против европейских санкций против России и часто ездил в Крым. Но документ со стратегией, который получили журналисты, был написан перед выборами в Германии в 2017 году и отправлен напрямую от бывшего офицера контрразведки России члену администрации Кремля. И он рассказывает дополнительную историю. В документе оценивались шансы Фронмайера, указывались рекомендации относительно «поддержки», а также было отмечено, что в случае победы «мы будем иметь нашего собственного абсолютно контролируемого депутата в Бундестаге».

Другой документ, явно написанный от имени кампании Фронмайера, открыто просит у Кремля «материальную» и «медийную» поддержку. Немецкий депутат называет эти документы фальшивыми. Ряд других писем, которые проанализировали в Der Spiegel, ставит эту переписку в более широкий контекст. В них описывается широкий спектр «российских внешнеполитических действий» в Европе, которые варьируются от «организации встреч, пикетов и других протестов в Евросоюзе до успешной поддержки постановлений в национальных парламентах стран ЕС, а также медиа-кампаний». Не всем причастным обязательно платили. Хотя на фоне разоблачений по Фронмайеру стоит поинтересоваться, надеялись ли что-то получить члены правой австрийской "Партии свободы", итальянской «Лиги» и других, кто ездит в Крым поддерживают связь с наемниками Москвы на Востоке Украины.

Читайте такжеThe American Interest: В Германии есть «слепая зона», когда она смотрит в сторону России

Некоторые дальнейшие действия Фронмайера и его связи теперь кажутся более разумными. К примеру, недавно произошла странная история с правым комментатором Мануэлем Охзенрайтером. Он работал на немецкого депутата и недавно был обвинен в организации атаки на Центр венгерской культуры в Закарпатье. Нападение имело целью ухудшить венгерско-украинские отношения в то время, как Киев и Будапешт спорит относительно языка обучения венгерского меньшинства на украинской территории. Эту историю премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, у которого тоже есть тесные связи с Россией, использовал в качестве оправдания, чтобы создать препятствия для Украины в сотрудничестве с ЕС и НАТО.

Хотя много деталей атаки на Закарпатье остаются тайной, она все равно очень похожа на классический российский внешнеполитический маневр времен СССР. Согласно ему, нужно создать фальшивый инцидент, обострить этнический конфликт, а потом наблюдать, как это работает в пользу Кремля. Еще интереснее вопрос в том, как остальные в Германии разобрались с историей Фронмайера. В Бундестаге один из высокопоставленных членов СДПГ призвал провести парламентское расследование. В ХДС требуют отставки Фронмайера. Но Германия до сих пор упорно сопротивляется мыслям о том, что Россия – это угроза для немецкой демократии, отвергая их как рудименты Холодной войны.

Убеждение, что немецкий бизнес зависит от хороших отношений с Москвой, сильно укоренилось, хотя немецкая торговля с Польшей значительно больше, чем торговля с РФ.

«Один немецкий друг в шутку описал мне «психологическую битву», в которой история Фронмайера должна заставить немцев из мейнстрима выбирать между инстинктивным желанием преуменьшить истории о российском влиянии и такой же инстинктивной неприязнью к AfD», - говорится в статье.

Читайте такжеDer Spiegel: Путин солгал Меркель в сохранении транзита газа через Украину

Вместе с тем, не понятно, отберет ли история о тайной связи с Москвой у AfD избирателей, особенно в Восточной Германии. Много немцев из бывшей ГДР возмущены западным миром, который, по их мнению, игнорирует и руководит ими. Кое у кого появилась ностальгия по дням, когда коммунистическая Германия и СССР были союзниками. В общем, количество немцев, которые боятся президента США Дональда Трампа, не меньше, чем тех, кто боится Владимира Путина. Избиратели AfD больше боятся США, чем Россию.

История с Фронмайером раскрывает момент реального геополитического сдвига. С 1989 года, когда Германия была объединена, немцы всех политических оттенков работали с убеждением, что угрозы существованию их страны не существует. Что Германии не нужно оружие и армия. Развитие обороны считалось пустой тратой денег. А экономическое благополучие считали наиболее важной, если не единственной целью политики. Но во времена, когда президент США выражает свое пренебрежение НАТО и отталкивает союзников, попытки России влиять на Германию становятся все более дерзкими и агрессивными. История с депутатом от AfD стала предупреждением, что немцам пора изменить свое отношение к стратегии и обороне в эту новую эру. Но кто из них собирается это делать?