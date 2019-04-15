НАТО и Россия полностью прекратили сотрудничество – МИД РФ
Североатлантический Альянс и РФ полностью прекратили сотрудничество по гражданскому и военному направлениям, заявил амглавы МИД РФ Александр Грушко.
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Соответствующее заявление Грушко сделал в интервью российскому «РИА Новости».
"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", — сказал он.
Чиновник назвал «абсурдным» решение Альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал возмущение поддержкой Западом "антирусского курса" в Украине с целью "рассорить два братских народа".