НАТО и Россия полностью прекратили сотрудничество – МИД РФ

В Москве говорят, что на сегодня позитивной повестки в отношениях между Альянсом и РФ не существует.

Североатлантический Альянс и РФ полностью прекратили сотрудничество по гражданскому и военному направлениям, заявил амглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Соответствующее заявление Грушко сделал в интервью российскому «РИА Новости».

"НАТО сама отказалась от позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует. И пока нет признаков того, что в НАТО знают, как выходить из этого тупика", — сказал он.

Чиновник назвал «абсурдным» решение Альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, заметив, что от отношений между Россией и НАТО во многом зависит и безопасность в Европе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал возмущение поддержкой Западом "антирусского курса" в Украине с целью "рассорить два братских народа".