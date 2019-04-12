По мнению главы МИД РФ, это сделано с целью "рассорить два братских народа, расширить подконтрольное Вашингтону геополитическое пространство вокруг России".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возмущен поддержкой Западом "антирусского курса" в Украине с целью "рассорить два братских народа".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Лавров сказал на встрече со студентами и преподавателями дипломатической академии.

"Поддержка и Вашингтоном, и Брюсселем вооруженного антигосударственного переворота, а затем и полная поддержка антироссийского, антирусского курса, который стали исповедовать с первых же дней путчисты, - яркое тому свидетельство", - убежден Лавров.

По его мнению, это было сделано с целью "рассорить два братских народа, расширить подконтрольное Вашингтону геополитическое пространство вокруг России".

Как заявил Лавров, власти Украины "саботируют" выполнение Минских соглашений. При этом он подчеркнул, что Запад хочет не урегулировать конфликт, а "использовать его для сдерживания России". Лавров уверен, что такая политика проводилась Западом до аннексии Крыма.

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Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав России Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Позже Россия оккупировала отдельные районы Донецкой и Луганской областей.