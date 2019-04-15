Журналист рассказал, почему Путин ужасно утомил россиян

По мнению российского журналиста, в 2014-м Путин решил проблему со своей популярностью среди россиян благодаря аннексии Крыма, однако сейчас у него нет возможности повторить этот трюк.

У утомленности россиян фигурой президента РФ Владимира Путина есть две стороны - техническая и психологическая.

Об этом известный российский журналист и публицист Леонид Радзиховский во время чата на Главреде.

"Владимир Путин не станет национальным мифом в России. Ровным счетом ничего для этого он не сделал. Путин - не фигура масштаба Петра, Ивана Грозного, Ленина, Сталина, а фигура совершенно другого масштаба, то никакого особого отношения к нему и не будет. Кто-то будет относиться к нему хорошо, кто-то - плохо. В любом случае, в начале, после того, как Путин уйдет, все вздохнут с облегчением, потому что он страшно надоел, а через пять лет надоест еще больше. Но это будет первая реакция - выдох облегчения", - высказался он.

По мнению Радзиховского, в 2014-м Путин решил проблему со своей популярностью среди россиян благодаря аннексии Крыма. Однако, сейчас у него нет возможности повторить этот трюк, равно как и нет сверхдоходов от продажи углеводородов.

"Так, в 2014 году от Путина в России устали, а он взял и принес "крымский торт" и крымское вино. Народ был в восторге. Но больше таких подарков он народу не делает, ему неоткуда взять эти подарки. Быстрое развитие предполагает дешевые деньги. Быстрого развития на дешевых деньгах нет и не будет. Соответственно, Россию ждет экономическая стагнация. Да и вообще, в России сырьевая экономика при доминирующем государственном секторе - это не самая эффективная модель. Значит, уровень жизни в России не растет, а снижается. Как к нему будут относиться? Поэтому популярность уменьшается!", - полагает он.

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Радзиховский прогнозирует, что рано или поздно, Путину придется покинуть Кремль.

"Это приведет к тому, что Путин уйдет от власти. Но это случится только через пять лет и по целому ряду причин. Среди них первая причина - через пять лет заканчивается конституционный срок его полномочий. Для того, чтобы оставаться у власти дальше, он должен ломать Конституцию. Технически это вполне возможно. Естественно, Государственная Дума и Конституционный суд примут любой решение, которое им продиктуют из Кремля. Это очевидно. Но это - техническая сторона дела. Российский публицист рассказал о падении рейтинга хозяина Кремля назвал страну, которую сильно боится Россия. Кроме технической стороны, есть и психологическая сторона. [...] В 2024 году все будут мечтать, чтобы Путин ушел, потому что он всем надоел. Это тема, которая постоянно обсуждается в России, хотя Путина всего год как избрали, и ему еще пять лет оставаться у власти", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор Игорь Романенко полагает, что разговоры о наличии двойников у президента России Владимира Путина - не безосновательны.