Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

Решения о "кадровых назначениях" были приняты в четверг на первой сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын переизбран главой Государственного совета страны. По данным агентства «Ренхап», главой кабинета министров стал Ким Чжэ Рён вместо Пак Пон Чжу. Читайте такжеКим Чен Ын пригрозил нанести удар по тем, кто хочет поставить КНДР "на колени" Как отмечается, старейший политик КНДР Ким Ён Нам потерял пост председателя президиума Верховного народного собрания, на эту должность был назначен Цой Рён Хэ. Ранее сообщалось, что КНДР решила сменить посла во Вьетнаме из-за саммита с США.

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