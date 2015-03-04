Германия призвала США и РФ начать переговоры по разоружению

Конфликт в Украине превратился в обузу для международных усилий в области разоружения, говорится в ежегодном отчете правительства Германии по разоружению, передает DW.DE. В документе отмечается, что украинский кризис заметно осложнил "срочно необходый прогресс" в частности, в ядерном разоружении. Тогда как меры по укреплению доверия и прозрачность являются особенно необходимыми особенно в период кризиса, отмечается в документе.

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"Кризис в Украине показывает, что инструменты контроля за вооружением под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжают оставаться полезными. Германия будет использовать свое председательство в ОБСЕ в 2016 году, чтобы помочь ответственно сформировать будущее европейской архитектуры безопасности", - говорится в сообщении на сайте немецкого правительства.

В докладе также отмечено, что усилия по сокращению ядерных вооружений больше не продвигаются вперед. Правительство Германии призвало США и Россию, которые вместе владеют примерно 90% всех ядерных вооружений, начать новые переговоры по разоружению. Ядерные боеголовки США размещены и в Германии - на авиабазе Бюхель в федеральной земле Райнланд-Пфальц.

Особой целью на 2015 год, когда Германия председательствует в G7, является больший контроль за стрелковым оружием, особенно в Африке. Из-за его использования ежегодно гибнут тысячи людей в различных международных конфликтах.