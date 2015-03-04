Китай увеличивает военный бюджет на 10%

Официальное информационное агентство "Синьхуа" уточняет, что эта сумма станет наименьшим увеличением военного бюджета за последние 5 лет. Отметим, что в 2014 году расходы Китая на оборону были увеличены на 12,2%, до $130 млрд, уступая только США. Китай уже около 20 лет непрерывно увеличивает военные расходы.

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Официальный представитель китайского правительства сообщил, что дополнительные средства пойдут на модернизацию армии, передает Би-би-си.

Кроме этого пресс-секретарь парламента Китая заявил, что страна сталкивается с большими трудностями в модернизации армии по сравнению с "великими державами". "Мы должны полагаться на самих себя с большей частью нашего военного оборудования, исследований и разработок. Военная политика Китая носит оборонительный характер. Это четко определено в конституции. Мы не будем с легкостью изменять это направление и принцип", - заключил представитель китайского парламента.

Несмотря на то, что Пекин держит детали своего военного бюджета в тайне, аналитики считают, что Китай вкладывает деньги в такие высокотехнологичные области военно-промышленного комплекса, как строительство подводных лодок и самолетов-невидимок, а реальный военный бюджет намного выше заявленного.