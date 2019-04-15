В Госдепе рассказали о "фундаментальном вмешательстве" России в дела Венесуэлы

Помпео обвинил Россию в поддержке режима Мадуро, размещении военных и создании учебного центра.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в оказании помощи режиму Мадуро в Венесуэле.

Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео во время интервью журналисту "Голоса Америки".

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"Россияне говорят, что американцы не должны вмешиваться в Венесуэлу. Думаю, это практически смешно звучит, ведь их вмешательство является очень фундаментальным", – отметил дипломат.

Помпео обвинил Россию в эскалации беспорядков в Венесуэле путем поддержки режима Мадуро, размещении военных и создании учебного центра.

Он также заявил, что Россия продает оружие и открыла центр обучения полиции в Никарагуа. "Результаты вовлеченности России в Никарагуа, мягко говоря, нехорошие", - сказал Помпео.