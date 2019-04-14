Во Франкфурте под водой взорвали бомбу Второй мировой (фото, видео)
Около 600 человек эвакуированы из своих домов во Франкфурте, чтобы специалисты могли обезвредить бомбу времен Второй мировой войны, которую обнаружили в реке Майн.
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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Согласно плану, бомбу взорвали под водой в воскресенье. Во время взрыва раздался громкий звук, на реке образовался большой фонтан.
Полиция сообщила, что бомба больше не представляет опасности. От нее ничего не осталось. В реке также заметили мертвую рыбу.
Американскую 250-килограммовую бомбу во время обучения по дайвингу на реке во вторник обнаружили спасатели.
После обезвреживания бомбы территория у реки, закрыта для автомобилей, велосипедов и пешеходов, снова стала доступной.