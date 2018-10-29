Во Франкфурте-на-Майне из-за бомбы эвакуировали 16 тысяч человек

Бомбу нашли в Европейском квартале, который находится недалеко от центра города.

Во Франкфурте-на-Майне (Германия) во время строительных работ обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Из близлежащих районов эвакуировали около 16 тыс. лиц.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Читайте такжеWashington Post: Подозреваемый в рассылке бомб в США оказался сторонником Кремля

Бомбу нашли в Европейском квартале, который находится недалеко от центра города. Эвакуация людей происходит в радиусе 700 метров от места обнаружения бомбы.

Раньше в доме Хиллари и Билла Клинтонов в пригороде Нью-Йорка, а также в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне нашли бомбы.