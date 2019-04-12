Два жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро (фото)

Как отмечается, в настоящее время из-под завалов спасены восемь человек.

Два шестиэтажных жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом сообщает Globo.

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По данным телеканала, в результате обрушения зданий погибли по меньшей мере два человека.

Как отмечается, в настоящее время из-под завалов спасены восемь человек. При этом власти Рио-де-Жанейро заявили, что оба здания являются незаконными.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Львова на женщину обвалился фасад дома.