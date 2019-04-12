Два жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро (фото)
22:47, 12 апреля 2019Мир
194 0
Как отмечается, в настоящее время из-под завалов спасены восемь человек.
Власти Рио-де-Жанейро заявили, что оба здания являются незаконными / Фото из открытых источников
Два шестиэтажных жилых дома обрушились в Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом сообщает Globo.
Читайте такжеОбвал дома в Стамбуле: из-под завалов вытянули 5-летнюю девочку (видео)
По данным телеканала, в результате обрушения зданий погибли по меньшей мере два человека.
Как отмечается, в настоящее время из-под завалов спасены восемь человек. При этом власти Рио-де-Жанейро заявили, что оба здания являются незаконными.
Как сообщал УНИАН, ранее в центре Львова на женщину обвалился фасад дома.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter