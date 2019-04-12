В Варшаве преподаватель университета напал на украинского актера - СМИ

По неофициальным данным известно, что нападающего отправили на психиатрическое обследование.

В Польше напали на украинского актера Артема Мануйлова, который в последнее время работает в варшавском театре.

Как сообщает Fakty24, нападение произошло в автобусе, когда актер ехал на репетицию. Актер рассказал, что мужчина напал на него после того, как он на украинском языке поговорил по телефону со своей женой.

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"Я положил трубку, и в этот момент незнакомый мужчина замахнулся на меня тяжелой черной сумкой и сильно ударил в лицо. Удар был на столько сильным, что меня отбросила, а глаза заслезились", - рассказал Мануйлов.

Он добавил, что спросил нападающего на польском языке, зачем он это сделал, но внятного ответа не получил. Актер ответил, что поляка удивило то, что Мануйлов владеет польским языком.

"При выходе из автобуса я успел только положить велосипед на землю, и он бросил сумку и начал подходить ко мне и кричать, что сейчас получу. Я крикнул „стоп”. Лично я ненавижу грубость и агрессию. Я вырос на востоке Украины, поэтому не боюсь таких людей. Однако я был удивлен, потому что это первый раз, когда что-то подобное случилось со мной в Польше", - отметил актер.

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Изданию удалось выяснить, что нападающим был некий Марчин П. Раньше он преподавал ведение переговоров и теорию принятия решений в университете имени Вышинского, а сейчас преподает философию в Варшавском университете. Оказалось, что ранее уже были случаи проявления им агрессии, в том числе и в учебном заведении.

Как рассказали полицейские, пока действия преподавателя не считают проявление "расизма". По неофициальным данным известно, что мужчину отправили на психиатрическое обследование.

Как сообщал УНИАН, в марте прокуратура в Гданьске обвинила двух мужчин в избиении и оскорблении на национальной почве 20-летнего студента из Украины.