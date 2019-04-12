Путин: призыв в армию уходит в прошлое

По словам президента РФ, с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована.

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое, но для этого нужны время и финансы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал, отвечая на вопросы сотрудников "Энергомаша" о том, возможно ли предусмотреть отсрочку от призыва в армию для молодых специалистов, работающих в космической отрасли.

"Призыв постепенно-постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование", - отметил Путин.

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По его словам, с усложнением военной техники и стоящих перед войсками задач профессиональная армия более востребована.

Как сказал Путин, некоторые государства не переходят на полностью профессиональную армию, так как у военнослужащих всегда остаются задачи, не требующие глубокой квалификации.

"Но, тем не менее, тенденция такая есть, мы будем дальше двигаться по ней", - заверил Путин и напомнил, что срок службы по призыву в России сейчас минимальный.

Согласно действующему законодательству РФ, призыву на воинскую службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Сейчас срок службы составляет один год. В законодательстве прописаны основания для отсрочки от призыва, например, обучение на очном отделении вуза или наличие двух и более детей.