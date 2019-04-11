Washington Post: Экс-советника Обамы ждет уголовное обвинение из-за работы в Украине

Юридическая фирма бывшего юридического советника Белого дома помогала Януковичу.

Адвокаты бывшего юридического советника Белого дома Грегори Крейга сообщили, что против их подзащитного в ближайшие дни будут выдвинуты федеральные уголовные обвинения из-за работы на правительство Украины в 2012 году. Речь идет о «неправомерном злоупотреблении прокурорской благоразумием».

Как сообщает Washington Post, обвинения против Крейга связаны с сотрудничеством с республиканским лоббистом Полом Манафортом в пользу Министерства юстиции Украины в 2012 году. На то время он был партнером юридической компании Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Его сотрудничество с фирмой началось после того, как он завершил свою работу в Белом доме на посту юридического советника президента Барака Обамы. Манафорт, который возглавлял избирательный штаб Дональда Трампа, был признан виновным в прошлом году в деле, связанном с лоббизмом в пользу правительства Украины.

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В заявлении прокуроров Уильяма Тейлора и Уильяма Мерфи говорится, что 74-летнему Крейгу официально предъявят обвинения в вашингтонской прокуратуре по запросу подразделения Департамента юстиции США по вопросам национальной безопасности. Защита Крейга подчеркнула, что он «ни в чем не виноват».

Экс-советник Обамы завершил сотрудничество со Skadden в апреле 2018 года из-за расследования против компании за то, что ее юристы не зарегистрировались как иностранные агенты, когда работали на Украину. Прокуроры расследовали дело против Крейга из-за подозрений, что он дал фальшивые показания Департаменту юстиции в 2013 году, когда чиновники проверяли его деятельность. Фактически, Грегори Крейг станет первым из лагеря демократов, кого коснулось расследование о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

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В 2012 году компанию Крейга наняло Министерство юстиции Украины с просьбой оценить преследования главного политического оппонента Януковича – Юлии Тимошенко. Соглашение включало обеспечение советов по улучшению преследований со стороны министерства. Skadden составила отчет, объемом 187 страниц, в котором была выложена неоднозначная оценка заключения Тимошенко. Но правозащитники утверждали, что документ фирмы был куплен правительством Януковича, чтобы отбелить подавление политических оппонентов. Манафорт признал, что он и другие лоббисты использовали отчет Skadden в рамках широких усилий по улучшению репутации Януковича на Западе, где осуждали заключение Тимошенко.