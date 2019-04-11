Трамп готовится десятый раз стать дедушкой

На пополнение ждет семья его сына Эрика.

Жена сына президента США Дональда Трампа – Эрика – должна вскоре родить второго ребенка. Таким образом, американский лидер станет дедушкой уже в десятый раз.

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В сообщении в Twitter Эрик Трамп написал, что вместе со своей женой Лорой рады объявить о том, что скоро количество членов их семьи увеличится.

"Лара и я с радостью объявляем, что в нашей семье в августе произойдет пополнение! Люк будет отличным старшим братом!", - говорится в его сообщении.

К твиту он прикрепил трогательные семейные фото.

Lara and I are excited to announce that we will be adding another member to our family in August! Luke will be a great big brother! pic.twitter.com/L1yR955P2u — Eric Trump (@EricTrump) 10 апреля 2019 г.

У Дональда Трампа сейчас пятеро детей и девять внуков. После рождения ребенка Эрика и Лары Трамп-старший станет дедушкой в десятый раз.

Напомним, недавно Трамп попал в очередной конфуз за ложную информацию о своей семье. В беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом американский лидер сказал, что его отец "родился в очень прекрасном месте в Германии", и вообще он - немец.

Журналисты выяснили, что это - ложь. По данным CNN, отец американского президента родился в Штатах. Изображение его свидетельства о рождении указывает адрес Бронкса как место рождения.