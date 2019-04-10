Правнука Муссолини заблокировали на Facebook

Ранее потомок итальянского диктатора объявил, что будет баллотироваться в Европарламент.

Ряд радикальных правых итальянских активистов и политиков, включая правнука Бенито Муссолини, обвинили соцсеть Facebook в дискриминации после того, как их аккаунты были заблокированы.

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«Я нахожу неприемлемым, что Facebook закрыл мой персональный профиль просто потому, что моя фамилия – Муссолини», – цитирует Guardian заявление Кайо Джулио Чезаре Муссолини (Caio Giulio Cesare Mussolini) – правнука итальянского диктатора Бенито Муссолини.

Он также пригорозил соцсети судебным иском.

Российское агентство ТАСС сообщает, что страницу Муссолини уже разблокировали, а Facebook признал ошибку.

Ранее Кайо Муссолини объявил, что будет баллотироваться в Европарламент от партии «Братья Италии». Выборы должны состояться в мае.

При этом, в нынешнем созыве Европарламента работает родственница Кайо Муссолини, внучка диктатора Алессандра Муссолини.

Отметим, имя правнука Муссолини отсылает к Гаю Юлию Цезарю - легендарному диктатору древнего Рима.

Напомним, в 2016 году в Риме ученые нашли послание Муссолини для потомков. Написанный на латыни текст был захоронен вместе с золотыми монетами под основанием монолита, который располагается в центре Итальянского форума.