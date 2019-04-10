The Economist: Украина теряет образованных людей, которые могли ее изменить

В Европе разворачивается незамеченный до сих пор миграционный кризис, во время которого страны с европейской периферии теряют хорошо образованное население.

«Порошенко, Зеленский, Порошенко, Зеленский», - почти напевает учетчик голосов перед горой бумаг. Так проводился подсчет голосов незадолго до полуночи в посольстве Украины в Варшаве. Представители кандидатов в президенты собрались вокруг стола в конференц-зале, считая бюллетени граждан, которые живут в соседней Польше.

Учетчик передавал бюллетень тому представителю, чей кандидат был выделен из 39 имен. Столбики бюллетеней за действующего президента Петра Порошенко и политического новичка Владимира Зеленского оказались самыми большими в Варшаве.

Эта сцена, как пишет The Economist, иллюстрирует определенную устойчивость Украины. В отличие от других постсоветских стран, в ней царит демократия. Страна остается на проевропейском курсе, который был установлен революцией на Майдане в 2013-2014 годах, несмотря на агрессию России и аннексию Крыма. Украинцы пользуются свободой, усиленной визовой либерализацией с ЕС. Тысячи людей воспользовались своим правом свободно путешествовать по Европе за последние пять лет. Большинство ездили в Польшу, которая привлекает близостью, культурно-лингвистическим родством и своим экономическим ростом. 31 марта тысячи украинцев пришли в посольство своей страны в Варшаве, а также в консульства в Гданьске и Кракове, чтобы отдать свой голос на выборах. Это стало образцом трансъевропейской демократии.

Читайте такжеWall Street Journal: Польша рада заробитчанам из Украины, но это может измениться

Но демократия и европейская конвергенция требуют большего, чем участие в выборах раз в пять лет. Нужно также построить верховенство закона, прозрачность и сильные институты. Все это дается Украине трудно. Коррупция остается эндемической, а олигархи до сих пор доминируют в политике. Разочарование медленными темпами реформ еще больше подпитывает эмиграцию. Еще в 2013 году в Польше жили 220 тысяч украинцев. Теперь их около 1,5 миллиона. Но в отличие от предыдущих волн украинской эмиграции, новая не имеет сезонного характера. Из Украины уезжают молодые люди, которые владеют многими языками и получили хорошее образование. Более трети из тех, кто уехал из страны недавно, имели университетские дипломы.

Ангелина Примак переехала в Польшу в 2013 году, чтобы изучать европейские отношения. Коррупция в украинских университетах стала главным фактором для нее и многих других студентов в решении эмигрировать. Взятки за оценки столь высокие в Украине, что общая стоимость обучения почти одинакова по обе стороны границы. Теперь она работает в аналитическом центре в Польше. Так же и Саша Иванюк – политолог и новеллист из Киева – решила, что украинские университеты слишком приходские и коррумпированные. Поэтому она переехала в Люблин для продолжения своих исследований.

Многие предприниматели переезжают в Польшу, так же как и тысячи профессионалов, которые часто рассматривают страну как путь к Германии.

Читайте такжеDer Spiegel: Украина пережила тяжелые годы и для многих назад пути нет

«Студенты и бизнесмены едут. Это катастрофа с точки зрения демографии. Страна теряет тех людей, которые могли бы ее изменить», - говорит Иванюк.

Украинцы в Польше играют такую же роль, как румыны в Испании, поляки в Великобритании или литовцы в Германии. Свободное передвижение, дешевые авиаперелеты, распространение английского языка и интернационализация университетов – все это облегчает для европейцев решение о переезде. Тенденция свидетельствует, что такой выбор все чаще делают молодые и хорошо образованные люди. Они по определению мобильны и из-за этого могут в полной мере воспользоваться всеми преимуществами европейской интеграции. Молодежь уезжает из восточной и южной периферии Европы в ядро. Брюссель стал главным примером. В столицу ЕС съезжаются все, кому не безразлична судьба союза. Но политики, по крайней мере, возвращаются в свои страны, чтобы работать с избирателями, чего не происходит с другими мигрантами.

Последствия последних волн эмиграции станут ощутимыми не в ближайшее время. Но они уже заметны в некоторых местах. Гартон Эш заметил, что тон национальных дебатов в Польше хорошо иллюстрирует отъезд хорошо информированных и проевропейских поляков.

«Настоящие европейцы переехали отсюда в Европу», - говорит он.