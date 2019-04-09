Санкции против России останутся, пока не изменится позиция Москвы - президент Финляндии

В то же время президент Финляндии выступает за диалог с Россией, несмотря на агрессию РФ против Украины.

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё заявляет, что введенные против Российской Федерации санкции останутся в силе, пока не изменится позиция Москвы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на пленарном заседании в рамках V Международного Арктического форума в Петербурге.

«Санкции были введены из-за российских действий. Если позиция не изменится, санкции останутся. Это просто», - заявил Ниинистё.

Читайте такжеОккупация Крыма: в Bloomberg подсчитали потери России за пять лет

В то же время он подчеркнул, что Финляндия намерена во время своего председательства в Европейском Союзе вести с Россией диалог. «В конечном счете, несмотря на то, что имело место в Украине, мы все еще, от Атлантики до Урала, мы – Европа», - добавил он.

По словам президента Финляндии, нужно поддерживать наилучшие отношения со своими соседями, насколько это возможно.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.