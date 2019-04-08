Der Spiegel о комиках в политике: Они появляются там, где долго царит кризис

Зеленский не первый актер, который попытался перескочить со сцены в политику, но его предшественники демонстрировали очень неоднозначные успехи.

Мартин Зоннеборн еще не раскрыл свой потенциал. В 2004 он вместе с другими редакторами сатирического журнала Titanic основал партию с простым названием: Die Partie. На выборах в Европарламент пять лет назад эта политическая сила набрала 0,6% голосов. Этого хватило, чтобы Зоннеборн сидел сейчас в кресле евродепутата и претендовал на переизбрание во время голосований 26 мая.

Впрочем, результат немца мизерный, если сравнивать с избирательным успехом комедийных актеров и сатириков по всему миру за последние годы. Об этом пишет Der Spiegel, напоминая, что последним таким случаем стала победа в первом туре президентских выборов в Украине Владимира Зеленского. Много лет он работал над производством сатирического шоу и сыграл роль неподкупного и исполнительного президента в сериале «Слуга народа».

Теперь у комика большие шансы стать главой государства в реальности. И он не первый, кто перешел от юмора к серьезным делам. На протяжении последних лет в Гватемале, Исландии, Италии и Словении комедийных актеров избирали на государственные должности. Или же они меняли политический ландшафт с помощью своих политических партий. Хотя конкретные политические условия отличались в разных странах, главные причины подъема комиков в политике похожи.

Читайте такжеЗападные СМИ о выборах в Украине: Порошенко попытается усилить сомнения в Зеленском

«Они всегда успешны в странах, которые переживают глубокий экономический и политический кризис. Актеры выставляют себя аутсайдерами, которые отвергают политический истеблишмент, а в некоторых случаях презирают всю существующую систему», - пишет издание.

Будучи популярными комедийными актерами, они заставляют людей смеяться и приносят позитивное ощущение. По словам политолога Тея Париха, это дает им значительное преимущество.

«Во времена, когда экономические и технологические изменения вызывают смятение и незащищенность, можно понять, почему избиратели склоняются к лидерам хорошего настроения, которые не просто смешные, но и дают нереалистичные обещания», - пояснил эксперт.

Вдобавок, комики прекрасно знают, как использовать социальные сети для своих целей. Они значительно лучше, чем политики из истеблишмента, доносят свои месседжи с помощью смешных видео и картинок. Впрочем, дорога к высокой должности – это одно, а реальная политическая работа – другое. Der Spiegel вспомнил, какие успехи продемонстрировали комики, когда стали влиятельными политиками.

Читайте такжеКомик, который спас от экономического кризиса столицу Исландии, пожелал успеха Зеленскому

Карьера Йона Гнарра началась еще в 90-х годах, когда на государственном радио RUV он еженедельно играл в комедийном шоу «Отель Volkswagen». История рассказывала об автомеханике из Исландии, который настолько любил немецкую марку автомобилей, что переехал в Германию и открыл там отель. Позже он сыграл много ролей на телевидении и в кино. В октябре 2008 года исландская банковская система потерпела крах, а страна погрузилась в глубокий кризис. Это изменило и Гнарра. Через год он основал партию под названием Besti Flokkurinn («Лучшая партия»). Того же года комик стал мэром Рейкьявика. Во время избирательной кампании он продвигал лозунги вроде: «Бесплатные полотенца во всех бассейнах». Он делал обещания медведям в городском зоопарке. Гнарр говорил, что город должен наконец стать более привлекательным для детей, чем площадка в местном магазине IKEA. Актер относится к своей политической карьере как к художественному проекту.

«Я обещал, что нарушу все свои обещания. И не чувствую долга ни перед кем», - сказал он через три года после выборов. Вместе с тем, жители Рейкьявика и политические оппоненты актера признают, что он кое-что сделал хорошее для города. В частности, об этом говорил его преемник в мэрском кресле Дагур Еггертссон. Гнарра не переизбрали. Даже «Лучшая партия» распалась в 2014 году. После политической карьеры актер вернулся на экран. Он сыграл мэра столицы Исландии в сериале «Мэр».

Читайте такжеБолее полугода до парламентских выборов: наибольшая поддержка у «Слуги народа» - опрос

В Италии Беппе Грилло стал одним из самых популярных комиков на телевидении еще в конце 1980-х годов. В 90-х он вылетел из телеэфира, потому что был слишком жестким к власти. Поэтому Грилло проклинал политиков с большим успехом в театрах и на аренах. Премьер-министра Романо Проди он называл «больным синдромом Альцгеймера», а Сильвио Берлускони называл «карликом-психопатом». В 2007 году Грилло устроил шоу под названием «День поцелуя меня в задницу». Его подняли на кране над Большим цирком в Риме, откуда он по-всякому проклинал полицию.

С такой деятельности Грилло в 2009 году родилась партия «Движение пяти звезд». Актер и его последователи называли правительство, государственное телевидение и СМИ своими главными врагами. На парламентских выборах в 2018 году «Движение пяти звезд» получило значительную поддержку. Сам Грилло, правда, не смог войти в состав правительства из-за уголовных записей в прошлом. В 1981 году он спровоцировал аварию, в которой погибли трое людей. Его партия теперь больше не такая популярная. Националистическая партия «Лига» играет роль сильного партнера в коалиции, отбирая ежегодно каждого третьего избирателя у комика.

Читайте такжеЗеленский и Порошенко должны объяснить украинцам свои приоритеты на 5 лет - евродепутат

В Гватемале Джимми Моралес был самым популярным комедийным актером 15 лет. Вместе с братом Сэмми он выступал в еженедельном шоу «Moralejas». Их юмор был довольно груб. В одном из эпизодов шоу Джимми Моралес играл ковбоя по имени Нето, который случайно выдвинул свою кандидатуру в президенты Гватемалы и странным образом победил. В реальности же переход Моралеса в политику не был ошибкой, но стал сюрпризом. В апреле 2016 года он объявил о намерении баллотироваться. А через полгода люди избрали его президентом. У него была программа из шести страниц и очень много лозунгов. К примеру, он хотел обязать учителей носить GPS, чтобы было точно известно, что они на работе. А каждый ребенок должен получить смартфон.

Его предвыборный лозунг был весьма простой: «Не коррумпированный и не вор». Избирателям это понравилось. Потому что Гватемала десятилетиями страдала от коррупции и жадности чиновников. Впрочем, сам Моралес серьезно отнесся к своему лозунгу, остается вопросом. Президент Гватемалы оказался в центре скандала из-за незаконного сбора пожертвований на кампанию.

Читайте такжеWashington Post: На теле Украины проступают старые трещины, и это проблема

В Словении «Radio Ga-Ga» было первым радиошоу, в котором Марьян Шарец заявил о себе как о комедийном актере. Впоследствии он построил успешную карьеру комика и сатирика. Он пародировал Осаму Бин Ладена, Фиделя Кастро и бывшего президента Словении Янеза Дрновшека. В 2010 году Шарец пошел в политику и стал мэром небольшого города Камник. В 2017-м он баллотировался на пост президента, но проиграл во втором туре. Впрочем, его партия на парламентских выборах показала лучший результат. С августа 2018-го Шарец занимает кресло премьер-министра, возглавляя правительство меньшинства. Он выступает с либеральной программой, предлагая бороться с климатическими изменениями, продвигая легализацию марихуаны и терпимость священников к гомосексуалам.