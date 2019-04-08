Из-за учений НАТО Россия вывела в Черное море разведывательные и ударные корабли

В назначенных районах акватории Черного моря Черноморский флот России организовал дежурство разведывательных кораблей.

В связи с учениями НАТО в Черном море Министерство обороны России вывело на дежурство разведывательные и ударные корабли и береговые ракетные комплексы Черноморского флота.

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Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ (входит в Минобороны), сообщают российские СМИ. Отмечается, что для быстрого реагирования на возможные "нештатные" ситуации "силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".

"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", - сообщили военные РФ.

В Черном море с 5 по 13 апреля будут проходить масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской щит-2019".

Как сообщалось, министры иностранных дел стран НАТО утвердили программу усиления присутствия в Черноморском регионе из-за агрессивных действий России.

В РФ заявили, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.