Дания и Швеция расширят военное сотрудничество из-за агрессии России

По словам министра обороны Швеции Питера Хултквиста, предложения относительно этого сотрудничества должны быть подготовлены до конца марта, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Рolitiko.dk.

Читайте такжеМИД Дании: Европе надо готовиться к российской "гибридной войне"

По информации СМИ, уровень сотрудничества будет существенно повышен, речь идет не только об обмене конфиденциальной информацией, а и о совместном использовании странами ВМС и ВВС друг друга, совместном использовании воздушных и морских баз для учений и других целей.

"Речь идет о том, чтобы получить более широкий доступ к территориальным водам и воздушному пространству друг друга", - сказал Питер Хултквист.

При этом в Швеции не скрывают, что причиной этого является агрессия России в Украине и увеличение российской активности вблизи границ Швеции и Дании.

При этом датское правительство еще не давало официальных комментариев по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, вооруженные силы Норвегии будут реструктурированы для повышения их реакции в ответ на рост российской агрессии.