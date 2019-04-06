20 штатов США выступили против объявленного Трампом чрезвычайного положения

Приказ Дональда Трампа позволяет ему тратить на стену с Мексикой деньги, которые Конгресс предназначал для других целей.

Двадцать американских штатов подали ходатайство против использования Дональдом Трампом чрезвычайного положения для финансирования построения стены на границе с Мексикой.

Об этом заявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиша Джеймс, передает Голос Америки.

"Эта стена не нужна, это злоупотребление властью, что заберет ресурсы, которые могут быть использованы, чтобы помочь американцам по всей нашей стране", - написала генпрокурор.

Читайте такжеТрамп отказался от идеи закрыть границу с Мексикой

Отмечается, что штаты подали иск в феврале - после того, как Трамп объявил чрезвычайное положение.

Приказ Трампа позволит ему тратить на стену деньги, которые Конгресс предназначал для других целей. Конгресс отказался выполнить его просьбу на 5,7 миллиарда долларов, чтобы построить стену этого года.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 15 февраля объявил о введении чрезвычайного положения в стране, чтобы получить финансирование на строительство стены вдоль границы с Мексикой.