Дипломатические интересы США в Венесуэле будет представлять Швейцария

Швейцария в первую очередь будет представлять интересы США в вопросе консульских услуг.

В условиях разорванных дипломатических отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой представителем интересов Вашингтона в Каракасе будет Швейцария как нейтральная страна.

Соответствующее соглашение в пятницу подписали министр иностранных дел Швейцарии и посол США в Швейцарии, передает УП со ссылкой на Reuters.

"Соглашение должно помочь устранить напряженность между США и Венесуэлой, но сначала Венесуэла должна согласиться позволить Швейцарии взять на себя эту роль. Швейцария в первую очередь будет представлять интересы США в вопросе консульских услуг", - говорится в заявлении швейцарского правительства.

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"Пока это соглашение не вступило в силу, граждане США, находящиеся в Венесуэле и нуждающихся в срочной помощи, могут, там, где это возможно, обратиться в посольства и консульства США в соседних странах", - подчеркнули в Госдепе США.

Отмечается, что в настоящее время Швейцария представляет интересы США в Иране, а ранее также представляла ее интересы на Кубе.

Ранее УНИАН сообщал, что государственный секретарь США Майк Помпео поручил вывести весь дипломатический персонал США из Венесуэлы через несколько часов после того, как Вашингтон ввел санкции против российского банка за его деятельность с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA.