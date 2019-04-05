Британия критикует идею Ягланда изменить правила Совета Европы для России

Напомним, Ягланд предлагает договориться о четырех принципах, которые бы, по его словам, подчеркивали как права, так и обязанности всех государств-членов СЕ.

Постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон раскритиковал предложение генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда изменить правила организации для возвращения России в ПАСЕ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Ивон в целом раскритиковал отчет, назвав его "гибридным".

"Великобритании очень нравится идея "гибридного" отчета генерального секретаря... Мы соглашаемся с важностью свободы прессы, современного рабства и искусственного интеллекта. И есть другие моменты, с которыми мы не соглашаемся, хотя и уважаем автороство генерального секретаря", - написал Ивон в своем Twitter.

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Комментируя 4 принципы, которые Ягланд предложил для решения проблемы участия российской делегации в работе ПАСЕ, Ивон написал:

"Ставка на сохранение статус-кво выглядит маловероятной. Совет Европы должен придерживаться собственного устава. Он должен быть руководящим принципом", - отметил британский представитель.

Напомним, Ягланд предлагает договориться о четырех принципах, которые бы, по его словам, подчеркивали как права, так и обязанности всех государств-членов СЕ. В частности, он предлагает, чтобы полное участие в двух уставных органах совета европы – Комитете министров и ПАСЕ – была не возможностью, а обязанностью стран-членов.

Также Ягланд хочет, чтобы каждая страна-член имели одинаковые права на участие в органах СЕ.

Как известно, сейчас в Страсбурге продолжается дискуссия о том, что делать с Россией, которая находится под санкційним давлением в ПАСЕ и полностью остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы, требуя полностью отменить санкционный механизм. Вклад РФ колеблется и составляет примерно 33 млн евро, или 7% от бюджета организации.