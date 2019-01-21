ПАСЕ лишила Украину мест в комитете, работающем над снятием санкций с РФ

Арьев уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы изменило правила формирования комитетов, что привело к лишению Украины мест в регламентном комитете, который работает над снятием санкций с РФ.

Такое решение было принято в понедельник, передает "Европейская правда".

По решению руководящего органа ПАСЕ, в регламентном комитете и комитете по вопросам избрания судей ЕСПЧ не может быть больше двух представителей каждого из государств-членов. До сих пор в упомянутых комитетах не было такого ограничения, их состав формировался по предложениям политических групп.

Благодаря этому в регламентном комитете было 4 украинцев – Владимир Арьев, Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль (первый заместитель председателя комитета). Этот комитет отвечал за разработку изменений к регламенту, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян к ассамблее.

По словам главы украинской делегации Владимира Арьева, в итоге дискуссии Бюро ПАСЕ "обнулило" перечень депутатов, страны которых превысили новую квоту в два места в комитете.

"Было решено просто обнулить список, сейчас у нас ноль мест в регламентном комитете, и группы должны выдвигать новых кандидатов", - пояснил он.

Стоит отметить, что также пострадали украинские представители в комитате по выборам судей ЕСПЧ (4 депутата от Украины), а также потеряли места в комитетах представители ряда других государств.

Арьев уверен, что изменения направлены именно против Украины из-за ее работы в регламентном комитете.

"Это выглядит мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ", - заявил он.

Читайте также"Необходимо продолжать диалог": президент ПАСЕ призывает найти решение в отношениях с Россией

Как сообщал УНИАН, в Парламентской ассамблее Совета Европы продолжается кампания за возвращение делегации РФ в состав ПАСЕ.

20 сентября 2018 года председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что в ПАСЕ предлагают усложнить процедуру введения санкций против делегаций стран, нарушающих права человека, а также принципы демократии и верховенства права. Кроме того, он отмечал, что в ПАСЕ хотят увеличить долю голосов с 50% до 2/3 в вопросе обжалования полномочий национальных делегаций.

9 октября ПАСЕ вернула в комитет доклад о внесении изменений в процедуры и правила Ассамблеи по обжалованию полномочий национальных делегаций, в том числе в контексте сохранения санкций против делегации РФ.

10 декабря стало известно, что в ПАСЕ смягчили санкции, которые могут быть применены к ее членам: Комитет по регламенту ПАСЕ на заседании в Париже принял решение, согласно которому делегации стран - участниц ПАСЕ не будут лишать права голоса на выборах должностных лиц Совета, в частности, членов ЕСПЧ и генерального секретаря Совета.