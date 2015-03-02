В Лондоне презентовали монеты с новым портретом Елизаветы II (фото)

В Национальной портретной галерее британской столицы представили новый портрет королевы Елизаветы II, который в ближайшее время появится на местных монетах. Как сообщили в Королевском монетном дворе, это пятый вариант изображения монарха на денежных знаках за время ее правления и первый с 1998 года, передает ТАСС.

Портрет был разработан гравером и дизайнером Джоди Кларком. Изображение профиля королевы с короной на голове, было выбрано на закрытом конкурсе, организованном Королевским монетным двором.

"Смена портрета является историческим событием 2015 года", - уверены его представители.

33-летний Кларк стал самым молодым из пяти дизайнеров, создававших портреты королевы за время ее царствования. "Мне очень нравились портреты на предыдущих четырех монетах - каждый силен по-своему, - отметил специалист. - Я все еще не могу поверить, что именно мой королевский портрет будет размещен на миллионах монет, играющих немаловажную роль в тысячелетней истории Королевского монетного двора".

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Прежде чем новые монеты войдут в оборот, должно пройти некоторое время - сначала они будут доставлены в кассовые центры и банки первой инстанции, при этом старые останутся в обороте. Средняя продолжительность жизни каждой монеты составляет порядка 20-25 лет. По состоянию на март 2014 года в обороте находится порядка 28,9 млрд монет, общая стоимость которых составляет 4 млрд фунтов ($6,17 млрд).

Презентация нового портрета монарха была приурочена к 50-й годовщине со дня смерти скульптора Мэри Силлик - первой художницы, создавшей портрет королевы для денежных знаков страны.