Королевский двор отказался комментировать слухи в СМИ о скором отречении Елизаветы II

Об этом заявили в Букингемском дворце, сообщает ТАСС.

При этом британские СМИ, обычно внимательно следящие за жизнью монаршей фамилии, дружно проигнорировали эти слухи и не стали перепечатывать домыслы австралийского журнала Women's Day - это массовое еженедельное издание, специализирующееся на слухах о знаменитостях.

Журнал написал в понедельник, что Елизавета II якобы намерена объявить об отречении от трона в своем рождественском телеобращении к народу. После этого, если верить австралийскому журналу, на трон якобы должны взойти внук королевы принц Уильям и его жена герцогиня Кейт.

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Ни одно из британских изданий не обратило внимания на эту статью, однако слухи были перепечатаны в некоторых российских изданиях.

"Мы слышали об этой статье, но не намерены ее комментировать", - заявила официальный представитель Букингемского дворца.

Елизавете II 88 лет, но она ведет активный образ жизни, регулярно посещая разные мероприятия.

Однако в последние годы все чаще официальные обязанности королевы и ее супруга 93-летнего герцога Эдинбургского принца Филиппа исполняют их дети и внуки, в том числе популярные в стране и за ее пределами принц Уильям и герцогиня Кейт.