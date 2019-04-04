Нижняя палата британского парламента проголосовала за отсрочку Brexit

Текст документа 4 апреля будет представлен на рассмотрение Палаты лордов.

Нижняя палата британского парламента проголосовала за законопроект, обязующий правительство попросить у ЕС вновь отсрочить Brexit.

Этот документ вечером в среду, 3 апреля, поддержали в третьем чтении 313 членов Палаты общин, против проголосовали 312 парламентариев, передает dw.com.

Текст документа 4 апреля будет представлен на рассмотрение Палаты лордов.

Законопроект был предложен межпартийной группой депутатов и направлен на то, чтобы предотвратить нерегулируемый выход Великобритании из ЕС 12 апреля.

Читайте такжеПремьер-министр Британии и оппозиция пришли к согласию по Brexit

Премьер-министр Тереза Мэй намерена убедить Брюссель отложить Brexit до 22 мая, чтобы избежать участия страны в выборах в Европарламент, которые пройдут 23-26 мая.

Между тем председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 3 апреля сообщил, что ЕС не согласится на очередную отсрочку Brexit, если британский парламент не достигнет компромисса по договору, регулирующему условия выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

"12 апреля - последний срок для одобрения проекта соглашения Палатой общин. Если этого не произойдет, никакая дальнейшая отсрочка не будет возможной. После 12 апреля мы рискуем результатами выборов в Европарламент и ставим под угрозу всю работу Европейского Союза", - заявил Юнкер.