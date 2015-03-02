Свидетельницу убийства Немцова фактически держат под домашним арестом - адвокат

Гражданка Украины Анна Дурицкая, которая была с российским оппозиционером Борисом Немцовым в момент его убийства, «фактически находится под домашним арестом».

Об этом УНИАН сообщил адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров.

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«Когда ее отпустят? Очень хороший вопрос, фактически Анна находится под домашним арестом, ее не отпускают. Хотя не скажу, что ее как-то прессуют, но следственные действия проходят практически круглосуточно», - сказал Прохоров.

По его словам, Дурицкая находится в одной из квартир соратника Немцова.

При этом адвокат предположил, что ситуация в отношении Дурицкой может изменится после завершения ряда экспертиз ближе к вечеру.