Свидетельницу убийства Немцова фактически держат под домашним арестом - адвокат
Следственные действия проходят практически круглосуточно.
Гражданка Украины Анна Дурицкая, которая была с российским оппозиционером Борисом Немцовым в момент его убийства, «фактически находится под домашним арестом».
Об этом УНИАН сообщил адвокат семьи Немцовых Вадим Прохоров.
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«Когда ее отпустят? Очень хороший вопрос, фактически Анна находится под домашним арестом, ее не отпускают. Хотя не скажу, что ее как-то прессуют, но следственные действия проходят практически круглосуточно», - сказал Прохоров.
По его словам, Дурицкая находится в одной из квартир соратника Немцова.
При этом адвокат предположил, что ситуация в отношении Дурицкой может изменится после завершения ряда экспертиз ближе к вечеру.