Американский сенатор назвал Россию угрозой для стран НАТО

Сенатор напомнил о новых угрозах, с которыми страны Запада столкнулись в последние годы.

Сенатор-республиканец Джеймс Риш, возглавляющий комитет по иностранным делам Сената, включил Россию в число основных угроз для стран, входящих в состав НАТО.

Об этом он сказал во время слушаний «70-летие НАТО: Стратегическое партнерство в XXI веке», которые прошли в стенах Сената США, пишет Голос Америки.

Говоря о значимости альянса для безопасности во всем мире, Риш напомнил участникам слушаний о новых угрозах, с которыми страны Запада столкнулись в последние годы.

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«Россия вновь представляет собой угрозу для стран НАТО. Если у вас есть какие-либо сомнения в этом, то можете… спросить об этом власти Грузии и Украины, чтобы понять, насколько сегодня опасна Россия», ­– заявил сенатор Риш.

Он добавил, что НАТО остается единственной международной организацией, где все члены обладают одинаковыми правами, вне зависимости от важности и размеров страны-участницы.

«В Альянсе одинаково относятся как к маленьким, так и к большим государствам, потому что мы должны брать в расчет мнение каждой нации (входящей в НАТО)», – подчеркнул сенатор.

Ранее УНИАН сообщал, что главы внешнеполитических ведомств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) попытаются согласовать пакет мер для усиления присутствия в регионе Черного моря.