Главы МИД стран НАТО обсудят усиление присутствия в Черном море - СМИ

Министры иностранных дел Альянса должны обсудить все элементы военной угрозы со стороны России.

Главы внешнеполитических ведомств стран - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) попытаются согласовать пакет мер для усиления присутствия в регионе Черного моря.

Как сообщает Reuters, об этом сказал высокопоставленный представитель Государственного департамента США на правах анонимности накануне заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Вашингтоне, которое состоится 3-4 апреля.

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В частности, главы МИД Альянса должны обсудить все элементы военной угрозы со стороны России.

Чиновник заявил, что союзники НАТО постараются согласовать пакет мер с целью укрепления военного присутствия НАТО в Черном море, которое стало центром напряжения с Москвой из-за захвата украинских судов в прошлом году.

"Внимание будет сосредоточено на позиции обороны и сдерживания НАТО в регионе Черного моря", - сказал чиновник и добавил, что пленарная сессия в четверг, 4 апреля, будет касаться России, в том числе нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, о чем заявляют в Вашингтоне.

Ранее УНИАН сообщал, что представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон заявила о поиске возможностей усилить оборону в Черном море в связи с агрессией Российской Федерации против Украины.