Северная Корея могла спустить на воду подлодку для запуска баллистических ракет

"Длина новой подлодки составляет 67 метров, осадка – 6,6 метра и полное водоизмещение в районе 3 тысяч тонн", – сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Ренхап.

Как отмечается, данная подлодка является "модификацией импортированной (в 1990-е годы) советской дизель-электрической подводной лодки класса "Гольф" (по классификации НАТО (проект 629)".

Кроме этого специалисты предполагают, что имеющаяся и переделанная КНДР модификация советской подлодки была предназначена для установки ракетного комплекса с ракетами Р-21 в составе жидкотопливного ракетного комплекса Д-4.

Читайте такжеКим Чен Ыну удалили кисту из лодыжкиВ то же время источники агентства сходятся во мнении, что северокорейские специалисты не располагают технологией размещения баллистических ракет на многоцелевых подводных лодках. Вместе с этим в международных СМИ уже не раз появлялась информация, что КНДР могла разработать установку вертикального пуска (УВП) баллистических ракет для использования на подлодках.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация, что у армии КНДР появилась подводная лодка нового поколения.