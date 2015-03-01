Из-за извержения вулкана на Камчатке над Аляской закрыли небо

Как передает Lenta.ru со ссылкой на CNN, в течение выходных были отменены несколько рейсов авиакомпании Alaska Airlines из Анкориджа.

«Мы отменили два перелета между Анкориджом и Бетелем, а также Анкориджом и Номом», — рассказала пресс-секретарь Alaska Airlines Хэллей Книгге. Представители перевозчика заявляют, что возобновят полеты только когда будут уверены в их полной безопасности.

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В пятницу, 27 февраля, Шивелуч выбросил пепел на высоту более 9 километров. Как рассказал CNN ученый из Вулканической обсерватории на Аляске Джефф Фреймюллер, благодаря западному ветру к субботе облако пролетело над Беринговым морем и достигло Аляски. 1 марта 2015 года Шивелуч выбросил в атмосферу шестикилометровый столб пепла.