США передают Украине только устаревшую и неполную информацию со спутников - The Wall Street Journal

Спутниковые снимки, которые США передают украинским властям для борьбы с пророссийскими боевиками, предварительно проходят обработку с целью ухудшения изображения.

Как пишет Wall Street Journal, это делается с целью избежать провоцирования России, а также передать в ее руки секреты США, передает Украинская правда.

Как отмечает издание, Белый дом в прошлом году согласился предоставить Украине спутниковые фотографии. Однако эти фотографии подаются в худшем разрешении, что снижает их ценность для украинской армии. Также на этих фотографиях закрашивается территория РФ, что не позволяет оценить военную угрозу на приграничных территориях.

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Более того – эта информация передается Украине с задержкой не менее чем в 24 часа, а поэтому часто она является бесполезной.

Такое ограничения связана с опасениям провоцирования РФ на усиление агрессии.

Однако, как отмечает издание, такая практика критикуется членами Конгресса. "От такой информации действительно очень мало пользы. В вопросах национальной обороны каждый час имеет огромнейшее значение",- отмечает конгрессмен Ренди Форбс.

Также издание комментирует проблемы с выделением Украине летального оружия. По данным издания, страны НАТО договорились о консенсусном решении для такого шага. Это решение крайне затрудняет организацию таких поставок.