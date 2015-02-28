На месте убийства Немцова задержали активистку с плакатом "Берегите главного свидетеля"
На данный момент активистка находится в ОВД «Китай-город», причину задержания не озвучивают.
Актвистка Ксения Истомина задержана возле Собора Василия Блаженного в Москве.
Как рассказали ОВД-Инфо, она двигалась от Большого Москворецкого моста, где 28 февраля люди приносят цветы к месту убийства Бориса Немцова, в сторону Красной площади.
Она держала плакат со словами «Берегите главного свидетеля». При задержании помимо сотрудников полиции присутствовал некий человек в штатском, который отказался представляться и показывать удостоверение.
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В данный момент Истомина находится в ОВД «Китай-город», причину задержания не озвучивают.
Как сообщал УНИАН, на Большом Москворецком мосту в Москве с утра 28 февраля проходит стихийная акция в память о Борисе Немцове. На месте, где был застрелен политик, сейчас лежит гора цветов, люди продолжают приходить.