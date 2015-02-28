Макаревич призвал власть максимально быстро раскрыть убийство Бориса Немцова
12:40, 28 февраля 2015Мир
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Задача власти - максимально быстро и правдиво раскрыть преступление, чтобы убрать хоть одну версию.
REUTERS
Власть должна максимально быстро раскрыть убийство Бориса Немцова.
Об этом написал на своей странице в Facebook Андрей Макаревич.
"...Задача власти - максимально быстро и правдиво раскрыть преступление. Чтобы убрать хоть одну версию", - написал он.
Макаревич подчеркнул, что Немцов был очень светлым и честным человеком. "Качества (особенно второе) - для политика практически невозможные", - добавил Макаревич.
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