В Словакии проходит второй тур президентских выборов

За пост главы государства борются общественная активистка, адвокат Зузана Чапутова и еврокомиссар Шефчович.

В Словакии проходит голосование во втором туре президентских выборов.

За пост главы государства борются социально-либеральная общественная активистка, адвокат Зузана Чапутова и беспартийный еврокомиссар Марош Шефчович, которого поддерживает популистская правящая партия SMER, сообщает Deutsche Welle.

В первом туре 16 марта Чапутова уверенно заняла первое место с более чем 40% голосов.

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За Шефчовича, который финишировал вторым, проголосовали почти 19% избирателей.

Чапутова может стать первой женщиной-президентом в истории Словакии. Согласно опросам, проведенным накануне второго тура выборов, Чапутова существенно опережает своего конкурента, имея поддержку более 60% граждан. За Шефчовича готовы отдать голоса несколько менее 40% словаков.

Голосование продлится до 22.00 по местному времени (23.00 по Киеву). Результаты выборов ожидаются 31 марта.

Право голоса в Словакии имеют более 4,4 миллиона избирателей. Явка в первом туре составила 49%. Ожидается, что во втором туре она будет еще ниже.

И Чапутова, и Шевчович, считаются дружественными политиками Украины, добавляет Европейская правда. И хотя президент в Словакии выполняет преимущественно представительские функции, он имеет ограниченные права ветировать принятые парламентом законы, назначать премьер-министра и судей Конституционного суда.