КНДР начала восстанавливать испытательный ракетный полигон

Пхеньян с августа 2018 года прекратил работы по демонтажу ракетного полигона.

Эксперты центра при Университете имени Джонса Хопкинса в США сообщили о восстановительных работах на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ в Северной Корее.

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Об этом говорится в сообщении на сайте центра 38 North. К таким выводам американские специалисты пришли в ходе изучения данных с коммерческих спутников.

Отмечается, что Пхеньян с августа 2018 года прекратил работы по демонтажу ракетного полигона, а в период с 19 февраля по 2 марта на Сохэ эксперты заметили усилия КНДР по восстановлению инфраструктуры.

Как отмечается, к полигону подвезли два крана и строительные материалы, а рядом со стройплощадкой возведен новый объект.

Как сообщал УНИАН, по итогам саммита в Ханое между Трампом и Ким Чен Ыном планировалось подписание декларации, однако саммит завершился досрочно и договоренностей по денуклеаризации КНДР достичь не удалось.