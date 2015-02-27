В США умер известный исполнитель роли Спока из сериала Star Trek

Американский актер Леонард Нимой, получивший известность за роль Спока в телевизионном сериале "Звездный путь" (Star Trek), скончался в США в возрасте 83 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Леонард Нимой был госпитализирован в одну из больниц Лос-Анджелеса несколько дней назад с жалобами на сильные боли в груди. Как сообщила газете жена актера, причиной смерти Нимоя стала хроническая обструктивная болезнь легких.

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Леонард Саймон Нимой родился 26 марта 1931 года в Бостоне (штат Массачусетс) в семье еврейских эмигрантов. В 18-летнем возрасте Нимой ушел из дома и уехал в Калифорнию, чтобы стать актером.

Наибольшую известность актеру принесла роль мистера Спока в сериале "Звездный путь". Леонард Нимой в 1987 году удостоился звезды на Голливудской аллее славы. Кроме актерской профессии, Нимой также увлекался фотографией.